Турнир пройдет с 19 по 21 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян вылетела из Красноярска в Пекин, где 19 сентября стартует отборочный к Олимпийским играм турнир. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Аделия вылетела в Пекин рейсом из Красноярска в сопровождении представителей федерации и физиотерапевта", - сообщил источник.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Петр Гуменник. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.