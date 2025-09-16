ТАСС, 16 сентября. Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что клуб делает все для завоевания трофеев. Его комментарий приводит "Спорт-Экспресс".

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с "Матч ТВ" заявил, что для него не будет трагедией, если "Динамо" не станет чемпионом России в сезоне-2025/26.

"Мы внимательно прислушиваемся ко всем словам, которые говорит Андрей Леонидович. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы слышим то, что он говорит, и сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты", - сказал Гафин.

После 8 туров в Мир - Российской премьер-лиге "Динамо" с 9 очками идет 9-м в турнирной таблице. Клуб не становился чемпионом страны 49 лет.