На "Екатеринбурге-Арене" трибуны за воротами стоят за пределами стадиона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Портал StadiumDB включил "Екатеринбург-Арену" в топ-25 самых странных стадионов планеты. Российский стадион занял 14-е место в рейтинге.

По мнению портала, странность заключается в расположении трибун за воротами - они стоят за пределами стадиона. Эти трибуны были временным сооружением к чемпионату мира по футболу 2018 года, их должны были демонтировать, но в итоге решили оставить.

На "Екатеринбург-Арене" прошли четыре матча групповой стадии чемпионата мира - 2018. Стадион является домашним для клуба Первой лиги "Урал".

Первое место в рейтинге занял домашний стадион турецкого "Бурсаспора", выполненный в форме крокодила.