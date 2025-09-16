Призер чемпионатов мира и Европы не получил визу для поездки в Хорватию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе Довуджон Тошев заменит в составе сборной на чемпионате мира в Загребе Садыка Лалаева в весовой категории до 60 кг. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Призер чемпионатов мира и Европы Садык Лалаев не получил визу для поездки в Хорватию.

"В настоящее время в полном составе за исключением Лалаева мы уже у Загребе. Садык так и не смог вылететь из-за проблем с визой. Мы были вынуждены заменить его в составе - в весовой категории до 60 кг будет бороться Тошев", - сообщил тренер.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.