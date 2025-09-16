Клуб получил уведомление от РУСАДА о выявлении в допинг-пробе игрока запрещенного вещества

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов отстранен от игр и участия в тренировочном процессе команды в связи с выявлением запрещенного вещества в допинг-пробе игрока. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Хоккейный клуб "Спартак" информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество. В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств", - говорится в заявлении "Спартака".

"Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности хоккейного клуба "Спартак" и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб "Спартак" последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства", - добавили в пресс-службе красно-белых.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, Морозов с 2020 по июль 2025 года проверялся РУСАДА на допинг шесть раз (по два раза в 2020, 2021 и 2024 годах).

Морозову 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.

Отстранения игроков КХЛ за нарушения антидопинговых правил

В марте за нарушения антидопинговых правил были отстранены два игрока московского ЦСКА: защитник Никита Седов и нападающий Владислав Каменев. 11 сентября глава КХЛ Алексей Морозов объявил о дисквалификации нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолия Голышева на два года. 27 августа Международная федерация хоккея сообщила, что расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством, выявило наличие запрещенных веществ в допинг-пробе бывшего хоккеиста сборной России, генерального директора "Сочи" Игоря Григоренко.