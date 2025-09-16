Ранее "Спартак" сообщил, что нападающий Иван Морозов отстранен из-за выявления запрещенного вещества в допинг-пробе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомлена о нарушении игроком московского "Спартака" антидопинговых правил, хоккеист отстранен от игр до выяснения обстоятельств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее "Спартак" заявил, что нападающий Иван Морозов отстранен от игр и участия в тренировочном процессе команды в связи с выявлением запрещенного вещества в допинг-пробе.

"КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По состоянию на 16 сентября сообщаем, что лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока "Спартака" запрещенной субстанции. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранен от участия в Фонбет - КХЛ", - сообщили ТАСС в лиге.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, Морозов с 2020 по июль 2025 года проверялся РУСАДА на допинг шесть раз (по два раза в 2020, 2021 и 2024 годах).

Морозову 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в КХЛ он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.