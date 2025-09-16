Во вторник столичный клуб объявил об отстранении Ивана Морозова из-за нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет давать комментарии по факту обнаружения допинга в пробе нападающего московского хоккейного клуба "Спартак" Ивана Морозова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Во вторник столичный клуб объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Клуб сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба.

"В соответствии с международными антидопинговыми стандартами РУСАДА не дает комментариев по делам, которые находятся в обработке результатов", - сообщили ТАСС в агентстве.

Морозов выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.