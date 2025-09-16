Чемпионат мира по борьбе

ТАСС, 16 сентября. Россиянка Екатерина Вербина стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Загребе.

В финале в весовой категории до 55 кг она уступила представительнице КНДР О Кён Рён. Медаль Вербиной стала первой для россиянок с 2021 года, тогда бронзовыми призерами турнира стали Ханум Велиева и Надежда Соколова.

Вербиной 25 лет. Она является победительницей чемпионата Европы 2025 года в Братиславе.

Чемпионат мира по борьбе завершится 21 сентября. Россияне выступают под флагом Объединенного мира борьбы.