"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России. Комличенко забил 100-й гол в карьере

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:1 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Самаре.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Николай Комличенко (47-я, 49-я минуты). Первый гол форварда стал для него 100-м в профессиональной карьере. У проигравших отличился Дмитрий Пестряков (88, с пенальти). На 4-й добавленной к матчу минуте мяч в свои ворота отправил игрок тольяттинцев Денис Попенков.

На счету "Акрона" шесть поражений подряд во всех турнирах, в последний раз команда побеждала 12 августа в матче Кубка России против ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

"Локомотив" вышел на первое место в группе D, "Акрон" идет третьим. На счету команд девять и пять очков соответственно. В следующем матче турнира "Локомотив" примет столичный ЦСКА, а "Акрон" в гостях встретится с калининградской "Балтикой". Игры состоятся 1 октября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).