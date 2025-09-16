Турнир пройдет с 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер финала серии Гран-при России по фигурному катанию Алина Горбачева и чемпион России Владислав Дикиджи выступят на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Мероприятие пройдет с 8 по 12 октября.

На мемориале также выступят чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратный чемпион России Евгений Семененко, победительница этапов международной серии юниорского Гран-при Софья Муравьева, Анна Фролова и другие фигуристы. Ведущим показательных выступлений станет серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда.