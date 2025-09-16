Бельгийский "Юнион" одержал победу в первом в своей истории матче Лиги чемпионов

В первом туре общего этапа команда обыграла нидерландский ПСВ

ГААГА, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Юнион" в дебютном для себя матче основного этапа Лиги чемпионов победил нидерландский ПСВ со счетом 3:1. Встреча проходила в Эйндховене.

Голами в составе победителей отметились Промис Дэвид (9-я минута, с пенальти), Ануар Аит-Эль-Хадж (39) и Кевин Мак Аллистер (81). У проигравших отличился Рубен ван Боммел (90).

Ранее "Юнион" дважды вылетал из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда впервые за 90 лет стала чемпионом страны.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов "Юнион" дома встретится с английским "Ньюкаслом", ПСВ в гостях сыграет с германский "Байером". Обе игры пройдут 1 октября.