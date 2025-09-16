Встреча завершилась со счетом 2:1

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты испанского "Реала" дома со счетом 2:1 обыграли французский "Марсель" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе победителей оба мяча с пенальти забил Килиан Мбаппе (29-я, 81-я минуты). У "Марселя" отличился Тимоти Веа (22). На 72-й минуте защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Реал" и "Марсель" провели первый очный матч с сезона-2009/10, тогда команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов, в обеих играх сильнее был "Реал" (3:0, 3:1). "Реал" является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов, команда выиграла трофей 15 раз. "Марсель" побеждал в турнире в 1993 году, став первым французским клубом, выигравшим титул.

Во втором туре "Реал" на выезде сыграет с казахстанским "Кайратом", "Марсель" примет нидерландский "Аякс". Обе встречи пройдут 30 сентября.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня английский "Арсенал" на выезде переиграл испанский "Атлетик" (2:0), английский "Тоттенхэм" одержал домашнюю победу над испанским "Вильярреалом" (1:0).

Матч итальянского "Ювентуса" и германской "Боруссии" из Дортмунда завершился вничью со счетом 4:4, все голы в матче были забиты во втором тайме. Эта игра стала второй в истории Лиги чемпионов, в которой восемь голов были забиты во втором тайме. Впервые это достижение было зафиксировано 17 сентября 2024 года в матче между германской "Баварией" и загребским "Динамо" (9:2).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.