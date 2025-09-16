Победители будут определены в пяти дисциплинах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Фиджитал-игры, которые являются отборочным турниром к Играм будущего 2026 года в Казахстане, стартуют в среду в Нижнем Новгороде. Всего в чемпионате спортсмены сразятся в пяти дисциплинах: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-танцы, фиджитал-хоккей и фиджитал-шутер.

В соревнованиях примут участие порядка 400 спортсменов из 56 команд, они состоятся на трех объектах: Нижегородская ярмарка, ФОК "Мещерский" и спортивная школа "Мещеры". Церемония открытия турнира состоится в рамках слета Всемирного фестиваля молодежи.

В среду стартует турнир по фиджитал-хоккею. В соревновании победителя выявят восемь команд: Liga Pro Team, "Сборная лиги Овертайм", Rocket Team, "Технострой", "Факел Ямал", "Патриот", "Бутырка", "УралГУФК - Вне игры". Финал пройдет 18 августа. Liga Pro Team является действующим победителем Игр будущего, поэтому путевка на турнир 2026 года у них уже есть, в случае победы этой команды на соревнования в Казахстане отправится команда, занявшая второе место. Как и во всех видах фиджитал-спорта, спортсмены соревнуются в физической части и в симуляторе. Команды разделены на пары, победители пройдут в верхнюю сетку плей-офф, проигравшие - в нижнюю.

Также 17 сентября стартуют соревнования по фиджитал-баскетболу. В турнире примут участие 16 команд, в окончательный список вошли Liga Pro Team, АБК Б.Б., "Центр киберспорта", "Вне игры", MDMG, Sharks, Hoteysport, AlfaRocketTeam, "Восток", Triada, LNT, God Damn, "Закат Баскет", "Купол Родники-Зеон", "Реал", "Ойраты". Сначала пройдут два раунда группы, потом для команд начнется плей-офф. Финал состоится 18 сентября.

Помимо этого, в среду стартует турнир по фиджитал-шутеру, в котором выступят восемь команд - Liga Pro Team, Donstu Esports, Qwentry, VZ_Team, AvtoZavod, УУНиТ, "Черепахи", Baks Esports сыграют в Counter-Strike 2. Соревнования будут состоять из трех квалифицированных раундов и финала, они завершатся 20 сентября.

19-20 сентября определятся победители в фиджитал-танцах и фиджитал-футболе. В турнире по фиджитал-танцам примут участие 16 спортсменов, после двух раундов начнется плей-офф с 1/4 финала. В фиджитал-футболе сразятся 8 команд: "Феникс", РФСО "Локомотив", "Волгоград", "Юлай", Liga Pro Team, "Мадрид", "Ротор", "Старт Алюмика". В этой дисциплине также пройдут первые два раунда с дальнейшим плей-офф.

Об Играх будущего

Фиджитал-игры - это ежегодные всероссийские соревнования по фиджитал-спорту. Победители соревнований получают право представлять Россию и участвовать в международной квалификации, а в случае набора достаточного количества рейтинговых очков - прямую путевку на ежегодный международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Начало вторых Игр будущего запланировано на 18 декабря 2025 года, они пройдут в ОАЭ.