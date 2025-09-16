Первую в 114-летней истории села в Северной Осетии чемпионку мира встретили тремя пирогами

Элла Каргинова стала победительницей первенства мира по армрестлингу в Болгарии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотни жителей Црау Алагирского района Северной Осетии устроили торжественный прием с тремя ритуальными пирогами в честь своей сельчанки - чемпионки мира по армрестлингу Эллы Каргиновой, передает корреспондент ТАСС.

Три осетинских спортсмена стали победителями первенства мира по армрестлингу в Болгарии. Чемпионами стали Георгий Харебов, Аделина Маргиева и Элла Каргинова. Спортсменка Мария Баева - бронзовый призер. Во вторник они прибыли в аэропорт Беслана. Там спортсменов жители республики с флагами России и Северной Осетии встретили танцами и традиционными осетинскими пирогами.

В честь Каргиновой сельчане устроили в Доме культуры праздничный концерт с участием артистов республики. Старейшина Борис Гадзалов над тремя ритуальными пирогами и национальным пивом поприветствовал чемпионку. "Ты открыла путь в большой спорт для наших детей и пусть как можно больше чемпионов будет в Црау отныне", - сказал он.

К соревнованиям чемпионку подготовил вице-президент Федерации армрестлинга Северной Осетии Чермен Диамбеков. Он оборудовал в своем доме в Црау небольшой спортзал, где проходят тренировки воспитанников, потому что специализированного зала для занятий спортом в селе нет.

Глава Алагирского района Вячеслав Демуров, который также прибыл на чествование спортсменки, отметил, что власти приложат усилия к решению проблемы.