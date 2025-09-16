17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет

ТАСС, 17 сентября. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может выйти на второе место в списке самых возрастных игроков, которые стали лучшими снайперами своих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в одном регулярном чемпионате.

17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет. В прошлом сезоне он с 44 голами стал лучшим снайпером "Вашингтона", войдя в пятерку самых возрастных хоккеистов в истории лиги. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, который в 41 год стал лучшим снайпером "Далласа" в регулярном сезоне-2012/13 (14 шайб). Далее идут Горди Хоу (40 лет, 39 голов за "Детройт" в сезоне-1967/68) и Джонни Буцик (40 лет, 36 голов за "Бостон" в сезоне-1975/76).

В том случае, если Овечкин по итогам регулярного сезона-2025/26 снова станет лучшим снайпером своей команды, он в этом списке поднимется на второе место. Ягр в 53 года до сих пор не завершил спортивную карьеру, выступая в чемпионате Чехии. В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец забросил 894 шайбы, на счету россиянина сейчас 897 голов.

Из игроков, выступающих в НХЛ, 40 лет в январе этого года исполнилось защитнику "Сент-Луиса" Райану Сутеру, в марте - игроку обороны "Каролины" Бренту Бёрнсу, в мае - нападающему "Эдмонтона" Кори Перри.