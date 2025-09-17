Игрока задержали и направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший голкипер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько пытался пересечь украино-молдавскую границу на машине с еще тремя мужчинами и сыном одного из них, при успешной попытке побега это обошлось бы каждому в $8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Переход планировался на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, задержанные действовали по инструкциям из Telegram-каналов. Каждый должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте, один из них отдал аванс.

Утверждается, что взять с собой ребенка было сознательным намерением, чтобы у пограничников не возникло лишних сомнений. При этом ведомство уточняет, что мужчины взяли ребенка с согласия матери.

На данный момент мальчик находится с матерью, на мужчин составили админпротоколы.

Ранее портал Sportarena сообщал, что Рудько задержали при попытке покинуть Украину и направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку.

Рудько 33 года, последним клубом игрока был украинский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона. В составе "Динамо" и "Шахтера" он по разу стал чемпионом Украины.