ТАСС, 17 сентября. Португальский футбольный клуб "Бенфика" уволил главного тренера Бруну Лаже после домашнего поражения от азербайджанского "Карабаха" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции объявил президент клуба Руй Кошта.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанского клуба, по ходу встречи португальский клуб вел 2:0.

По информации CNN Portugal, "Бенфику" возглавит Жозе Моуринью, который ранее был уволен с поста главного тренера "Фенербахче" за невыход команды в основной этап Лиги чемпионов, турецкий клуб в заключительном квалификационном раунде уступил "Бенфике".

Лаже 49 лет, он возглавлял команду с сентября 2024 года, также руководил клубом в 2019-2020 гг. Под его руководством "Бенфика" выиграла чемпионат Португалии (сезон-2018/19), Суперкубок Португалии (2019, 2025) и Кубок португальской лиги (2025).

В следующем туре Лиги чемпионов португальский клуб сыграет на выезде с английским "Челси" 30 сентября. В национальном чемпионате клуб располагается на четвертом месте, набрав 10 очков в четырех играх.