Россиянка после почти четырехлетнего отсутствия на международных турнирах победила в упражнениях на бревне на соревнованиях в Париже

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские гимнасты продолжают показывать высокий уровень, несмотря на отстранение. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Ангелина Мельникова.

Россиянка выступила на этапе Кубка вызова в Париже, победив в упражнениях на бревне, став второй в вольных упражнениях и заняв пятое место в опорном прыжке. Это стало первым выступлением россиянки на турнире под эгидой Международной федерации гимнастики за почти четыре года.

"На самом деле, я не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня", - сказала Мельникова.

Следующим крупным стартом для российских гимнастов станет чемпионат мира в Джакарте (19-25 октября). Состав сборной России станет известен по итогам чемпионата страны (30 сентября - 4 октября).

"Соревнования в Париже на чемпионат мира я не проецировала. Мне кажется, Париж для меня был как пробный вариант в плане того, что надо было прощупать арену, каково это - выступать после длительного перерыва перед большим количеством зрителей на большой арене", - добавила она.