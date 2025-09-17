Планируется, что в турнире выступят 16 команд

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (FIBA) планируют запустить лигу, базирующуюся в Европе, в 2027 или 2028 году. Об этом сообщил комиссар НБА Адам Сильвер, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

В марте НБА и FIBA объявили о планах создания новой европейской лиги.

"Не хотелось бы затягивать с реализацией этой идеи дольше 2028 года. Сейчас как раз есть возможность сделать что-то подобное", - сказал Сильвер.

Проект NBA Europe обсуждался Сильвером во время выступления на саммите Front Office Sports Tuned In в Нью-Йорке во вторник. Комиссар назвал запуск лиги в 2027 году "безусловно амбициозным", учитывая проблемы, которые еще предстоит решить. Он отметил, что на начальном этапе можно будет использовать существующие арены по всей Европе, пока не будет построена более современная инфраструктура.

По предварительным планам, в новой лиге будет 16 команд, хотя это число может измениться. Существующие клубы, такие как "Реал", "Фенербахче" и "Барселона", скорее всего, будут участвовать в проекте наряду с ведущими футбольными брендами, такими как "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".