Галкин: боксер Агеев чувствовал людей и видел их насквозь

Двукратный чемпион Европы скончался в возрасте 84 лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев чувствовал людей и помогал спортсменам показать себя. Об этом ТАСС рассказал ученик Агеева, чемпион Европы Петр Галкин.

Агеев скончался в возрасте 84 лет.

"Это мой тренер, - сказал Галкин. - Тренер, который меня поднял на уровень чемпиона Европы. Виктор Петрович тренировал меня на сборах, подсказывал. Благодаря ему я и стал чемпионом Европы. Я взял его технику в боксе - расслабление, опускание рук, настоящее искусство. Как человек он был очень добрым, все видел насквозь, каждого видел. Кто чего стоит, что из себя представляет. Был очень хороший человек".

Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников - олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.