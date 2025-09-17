"Зенит", "Спартак" и "Динамо" вошли в топ-100 футбольных клубов по расходам на трансферы

"Зенит" располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн, "Спартак" - на 68-м (€139 млн), "Динамо" - на 86-м (€85 млн)

ТАСС, 17 сентября. Петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Динамо" вошли в топ-100 футбольных клубов мира по расходам на трансферы. Такие данные приводятся на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В рейтинге представлены 100 клубов мира, выделивших больше всего средств на трансферные выплаты (включая доплаты независимо от фактической оплаты) на приобретение игроков.

"Зенит" располагается на 49-м месте, потратив на всех игроков текущего состава в сумме €203 млн. "Спартак" оказался на 68-й строчке (€139 млн), "Динамо" - на 86-й (€85 млн).

"Челси" возглавляет список с общим объемом инвестиций в €1 млрд 314 млн, из которых €134 млн приходится на самое дорогое приобретение - эквадорца Мойзеса Кайседо.