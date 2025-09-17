Порядка 40 альпинистов примут участие в чемпионате России в скальном классе

Соревнования пройдут с 19 по 26 сентября в Республике Северная Осетия - Алания

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 спортсменов из 9 регионов страны примут участие в чемпионате России по альпинизму в скальном классе, который пройдет с 19 по 26 сентября в Республике Северная Осетия - Алания. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил руководитель комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Буквально через пару дней начинается чемпионат России в скальном классе. Я считаю, здорово, что в этом году федерация альпинизма доверила проведение этого чемпионата именно Северной Осетии. Мы уже готовы, судьи заезжают, ждем участников. По предварительным заявкам, порядка 40 спортсменов из 9 регионов собираются", - сообщил Яковенко.

По его словам, спортсмены приедут из Красноярска, Санкт-Петербурга и других регионов страны. "В первую очередь традиционно приедут Красноярск и Питер. Мы очень рады, что в этом году Осетия активизировалась, так как у них проводят чемпионат. Также приедет Москва и Иркутск", - добавил спикер.