САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Участие около 10 тыс. человек ожидается в забеге "Чистый спорт", который состоится в Самаре 5 ноября и откроет XIII международный форум "Россия - спортивная держава". Об этом сообщил Департамент информационной политики Самарской области.

"Старт [забега "Чистый спорт"] пройдет в первый день XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" 5 ноября в 09:00 (08:00 мск). Регистрация на забег открывается 17 сентября на сайте RussiaRunning.ru", - говорится в сообщении.

Участники забега преодолеют дистанцию в 5 км по историческому центру Самары. Подать заявку может любой желающий старше 14 лет. По информации департамента, ожидается "рекордное для региона участие порядка 10 тыс. человек".

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. Мероприятие проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.