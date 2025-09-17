В четырех матчах текущего сезона нападающий "Авангарда" забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Наиль Якупов получил травму и пропустит не менее полутора месяцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения", - прокомментировал ситуацию главный тренер "Авангарда" Ги Буше.

В четырех играх текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Якупов забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Якупову 31 год, он перешел в "Авангард" по ходу прошлого сезона из китайского "Куньлунь Ред Стар". За омский клуб в сезоне-2024/25 нападающий набрал 38 (17 заброшенных шайб + 21 результативная передача) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. Также Якупов выступал за "Авангард" в 2020-2023 годах, став с командой обладателем Кубка Гагарина (2021). Ранее в КХЛ нападающий играл за нижнекамский "Нефтехимик", петербургский СКА и хабаровский "Амур".

В 2012 году Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также в НХЛ он выступал за "Сент-Луис" и "Колорадо". Всего хоккеист провел 350 матчей в лиге, в которых набрал 136 (62 гола + 74 результативные передачи) очков.