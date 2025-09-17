МОК может лишить Болгарию права выступать на зимней Олимпиаде под государственным флагом

По словам избранного президента Болгарского олимпийского комитета Веселы Лечевой, предыдущее руководство организации отказывается выполнять требования МОК, который признал результаты мартовских выборов главы БОК и исполкома

СОФИЯ, 17 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может наказать Болгарию, лишив ее права выступать на зимней Олимпиаде в Италии под государственным флагом. Об этом сообщила избранный президент Болгарского олимпийского комитета (БОК) Весела Лечева на пресс-конференции по итогам очередного заседания исполкома организации.

"Старое руководство БОК во главе со Стефкой Костадиновой не выполняет требования МОК, новое руководство организации не имеет доступа к электронной почте, сайту, офису. Мы общаемся только в письменном виде, этого не должно быть, потому что именно мы по итогам выборов 19 марта возглавили БОК и 17 мая МОК официально признал нашу победу. Решение общего собрания БОК было обжаловано в суде, но до вынесения решения мы должны работать сообща, во имя интересов болгарского спорта. Если ситуация не изменится, то на нас могут быть наложены серьезные санкции, самая серьезная - на предстоящей зимней Олимпиаде наша команда будет выступить без болгарского флага. Никто не заслуживает подобного срама на Олимпиаде", - сказала Лечева.

В мае МОК временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Веселы Лечевой новым президентом БОК и выборы всех членов исполнительного комитета БОК. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в Софийском городском суде, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК теперь смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам, а этот процесс может затянуться на длительный срок, что и подтвердилось. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, чемпионки полноценную совместную работу наладить так и не смогли.