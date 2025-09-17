Перенос игры из Самары связан с подготовкой и проведением форума "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 17 сентября. Матч 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским "Акроном" и московским "Локомотивом" пройдет на "Мордовия-Арене" в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

Перенос игры связан с подготовкой и проведением международного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре, где тольяттинская команда играет домашние матчи. Встреча "Акрона" и "Локомотива" должна состояться 26 октября, ее начало запланировано на 13:00 мск.

С августа домашние матчи "Пари Нижний Новгород" в РПЛ и Фонбет - Кубке России проходят в Саранске. Это связано с ремонтом стадиона в Нижнем Новгороде.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.