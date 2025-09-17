Форвард ПАОКа поразил ворота "Левадиакоса"

АФИНЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов забил гол в матче первого тура Кубка Греции по футболу против "Левадиакоса".

Встреча проходит на поле "Левадиакоса", Чалов отличился на 36-й минуте, реализовав пенальти. Ворота хозяев защищает бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин. В составе петербуржцев он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2013 по 2016 год Лодыгин выступал за сборную России, за национальную команду он провел 11 матчей.

Чалов выступает за ПАОК с 2024 года, он перешел в греческую команду из московского ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий стал бронзовым призером чемпионата Греции.

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу "Левадиакоса".