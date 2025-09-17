Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Спортсменки удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Это следует из соответствующего указа главы государства.

Спортсменки удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Также награды удостоен вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы дзюдоист Аюб Блиев.

Андреевой 18 лет, она является первой ракеткой России и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три титула в одиночном разряде. Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Андреева и Шнайдер вместе выиграли два титула WTA в парном разряде, включая турнир категории WTA 1 000 в Майами в марте 2025 года, а также стали серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.