Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарцев

САМАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами у гостей отметились Данила Козлов (14-я минута) и Дуглас Аугусто (62), для которого этот гол стал первым за "Краснодар". В составе самарского клуба отличился Сергей Божин (83).

"Краснодар" в последних девяти матчах одержал восемь побед и один раз сыграл вничью. Последнее поражение команда потерпела 29 июля - в матче Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2).

"Краснодар" занимает первое место в группе B, "Крылья Советов" - второе. На счету команд 9 и 6 очков соответственно. В следующем матче турнира "Краснодар" примет московское "Динамо", встреча состоится 30 сентября. На следующий день "Крылья Советов" дома сыграют против "Сочи".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).