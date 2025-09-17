Организаторами мероприятия выступили общероссийское движение "Здоровое Отечество" и ПКР при поддержке Всероссийской федерации спорта слепых

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый тренировочный сбор ветеранов специальной военной операции (СВО), получивших ранения и инвалидность по зрению, прошел в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Организаторами мероприятия выступили общероссийское движение "Здоровое Отечество" и ПКР при поддержке Всероссийской федерации спорта слепых. Наставниками участников стали тренеры сборных команд России и спортсмены-паралимпийцы.

"С самого начала специальной военной операции ПКР при поддержке партнеров организует тренировочные сборы для ветеранов. Сейчас при поддержке движения "Здоровое Отечество" и Всероссийской федерации спорта слепых мы впервые провели мероприятие для ветеранов СВО, получивших ранения и инвалидность по зрению. Особая ценность этого сбора в том, что наряду с тренировками по различным дисциплинам его участники смогли перенять практический бытовой опыт у своих наставников - спортсменов и тренеров, которые также имеют инвалидность по зрению. Несмотря на недуги, они достигли высоких результатов в спорте и жизни. Их личный пример помогает ветеранам быстрее пройти реабилитацию и начать жить активной и полноценной жизнью", - сказал президент ПКР Павел Рожков.

Завершением сбора стали финальные соревнования, победители и призеры которых получили денежные призы.