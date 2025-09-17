Также со спортсменом отправилась его тренер Вероника Дайнеко

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратный победитель финала Гран-при России Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном к Олимпийским играм турнире. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко вылетели в Пекин на олимпийский отбор", - сказал собеседник агентства.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Гуменник и Аделия Петросян. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.