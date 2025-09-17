Чемпионат мира по борьбе

В финале в весовой категории до 65 кг спортсменка уступила японке Миве Морикаве

ТАСС, 17 сентября. Россиянка Алина Касабиева стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе. Соревнования проходят в Загребе.

В финале в весовой категории до 65 кг Касабиева уступила японке Миве Морикаве. Ранее в среду бронзовые медали турнира завоевали россиянки Елизавета Смирнова (весовая категория до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 57 кг).

Касабиевой 23 года, она является двукратной чемпионкой России и бронзовым призером первенства Европы среди спортсменов до 23 лет.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.