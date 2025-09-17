Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс, которой в июне исполнилось 45 лет, не исключила своего участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Комментарий Уильямс приводит портал Sportskeeda.

"Нет ничего невозможного, но мне необходимо будет сохранять мотивацию, чтобы оставаться на корте так долго. Посмотрим, ничего невозможного нет", - сказала Уильямс.

Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.