Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Нижнекамска

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 287 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Сериков (46-я минута) и Данил Юртайкин (47). У проигравших отличился Александр Барабанов (56).

"Нефтехимик" одержал третью победу подряд, подопечные Игоря Гришина занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после пяти матчей. "Ак Барс" идет на 10-м месте на Востоке с тремя очками после пяти встреч, команда потерпела третье поражение кряду. В следующем матче "Нефтехимик" 19 сентября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Ак Барс" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в гостях переиграла хабаровский "Амур" (4:3 после серии буллитов), владивостокский "Адмирал" дома победил китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:0), омский "Авангард" одержал домашнюю победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2 в овертайме), "Трактор" на выезде был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 5 3 2 0 0 0 0 0 18-11 10 2 ЦСКА 5 3 0 0 1 0 0 1 14-11 7 3 "Локомотив" 5 2 0 1 0 1 0 1 17-12 7 4 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 5 "Динамо" Мн 4 2 0 0 1 0 0 1 13-10 5 6 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 7 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 8 "Спартак" 5 1 0 1 0 1 0 2 14-17 5 9 "Северсталь" 5 2 0 0 0 0 0 3 11-12 4 10 "Динамо" М 5 0 0 1 1 0 0 3 12-22 3 11 "Лада" 4 1 0 0 0 0 0 3 9-19 2