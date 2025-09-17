КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 287 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Артем Сериков (46-я минута) и Данил Юртайкин (47). У проигравших отличился Александр Барабанов (56).
"Нефтехимик" одержал третью победу подряд, подопечные Игоря Гришина занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками после пяти матчей. "Ак Барс" идет на 10-м месте на Востоке с тремя очками после пяти встреч, команда потерпела третье поражение кряду. В следующем матче "Нефтехимик" 19 сентября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Ак Барс" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в гостях переиграла хабаровский "Амур" (4:3 после серии буллитов), владивостокский "Адмирал" дома победил китайский "Шанхай Дрэгонс" (4:0), омский "Авангард" одержал домашнюю победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2 в овертайме), "Трактор" на выезде был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:0).
