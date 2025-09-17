Футболист "Динамо" Тюкавин забил первый гол после травмы

Нападающий пропустил шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин отличился в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу против "Сочи".

Нападающий забил на 50-й минуте. Для Тюкавина это первый гол после восстановления от травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. 13 сентября форвард вернулся на поле в домашнем матче чемпионата России против столичного "Спартака" (2:2).

На данный момент "Динамо" обыгрывает "Сочи" со счетом 4:0.