Встреча завершилась со счетом 2:2

ПРАГА, 17 сентября. /ТАСС/. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" в первом в своей истории матче основного этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с чешской "Славией" со счетом 2:2. Встреча проходила в Праге.

Два гола в составе "Славии" забил Юссуфа Мбоджи (23-я, 74-я минуты). У "Будё-Глимта" отличились Даниэль Басси (78) и Сондре Фет (90). На 54-й минуте игрок "Будё-Глимта" Каспер Хёг не реализовал пенальти.

На поле в составе норвежской команды вышел российский вратарь Никита Хайкин. Он провел весь матч и совершил восемь сейвов.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов "Будё-Глимт" дома встретится с английским "Тоттенхэмом", "Славия" в гостях сыграет с итальянским "Интером". Обе игры пройдут 30 сентября.