Команда 18 сентября должна сыграть с бельгийским "Брюгге"

ТАСС, 17 сентября. Игроки футбольного клуба "Монако" не сумели вылететь на гостевой матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге" из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает портал AD.nl.

По информации источника, в самолете перед вылетом начались проблемы с системой кондиционирования, которые не удалось устранить к вечеру среды. Предполагается, что "Монако" вылетит в Брюгге утром 18 сентября.

Ранее агентство AFP сообщило, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин не примет участия в матчах команды еще несколько недель из-за травмы бедра.

Матч между "Брюгге" и "Монако" пройдет 18 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.