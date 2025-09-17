Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло футбольный клуб "Сочи" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Голы забили Эль-Мехди Маухуб (10-я минута), Дмитрий Скопинцев (22), Николас Маричаль (36) и Константин Тюкавин (50). Тюкавин, пропустивший шесть месяцев из-за травмы крестообразной связки, впервые с марта вышел в стартовом составе бело-голубых и забил первый гол после восстановления от повреждения.

"Динамо" занимает второе место в группе B, "Сочи" - четвертое. На счету москвичей семь очков, у сочинцев - два. Лидирует в квартете "Краснодар", набравший девять очков, самарские "Крылья Советов" с шестью очками идут третьими. В следующем туре "Динамо" 30 сентября сыграет в гостях с "Краснодаром", "Сочи" 1 октября на выезде встретится с "Крыльями Советов".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).