Смирнова осталась довольна бронзовой медалью на чемпионате мира по борьбе

Российская спортсменка отметила, что рассчитывала на золото

ТАСС, 17 сентября. Россиянка Елизавета Смирнова положительно оценила итоги своего выступления на чемпионате мира по борьбе в Загребе. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 50 кг.

"Ощущения позитивные, конечно, смогла тренеров порадовать. Спасибо, что взяли, несмотря на неудачи, дали шанс, и я попала сюда. Когда уступала по ходу финала за бронзу, в голове был мой тренер. Несмотря на то что я сюда ехала дебютанткой, я настраивалась только на золото. Мои тренеры думали, что я буду первой, и я так тоже думала", - сказала спортсменка.

Смирновой 25 лет, она является трехкратным призером чемпионатов России.

Чемпионат мира по борьбе завершится 21 сентября. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.