ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 победил итальянскую "Аталанту" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Забитыми мячами отметились Маркиньос (3-я минута), Хвича Кварацхелия (39), Нуну Мендеш (51) и Гонсалу Рамуш (90+1). На 44-й минуте игрок ПСЖ Брэдли Барколя не реализовал пенальти.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане впервые в своей истории выиграли турнир, разгромив в финале итальянский "Интер" со счетом 5:0. В составе команды победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с "Аталантой" остался на скамейке запасных.

В следующем туре ПСЖ в гостях встретится с испанской "Барселоной", матч пройдет 1 октября. Днем ранее "Аталанта" примет бельгийский "Брюгге".

В других матчах игрового дня греческий "Олимпиакос" дома сыграл вничью с кипрским "Пафосом" (0:0), итальянский "Интер" на выезде переиграл нидерландский "Аякс" (2:0), английский "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над испанским "Атлетико" (3:2).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.