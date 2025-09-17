Мюнхенская команда одержала победу со счетом 3:1

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты германской "Баварии" дома со счетом 3:1 обыграли английский "Челси" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Челси" Трево Чалоба. У "Баварии" два гола забил Гарри Кейн (26, с пенальти, 63). У "Челси" отличился Коул Палмер (29).

Команды провели очный матч впервые с 2020 года, тогда клубы встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче, прошедшем 25 февраля, "Бавария" победила со счетом 3:0, ответная игра из-за пандемии коронавируса состоялась 8 августа, в ней победу также одержал мюнхенский клуб (4:1). "Бавария" является шестикратным победителем Лиги чемпионов, "Челси" выиграл турнир дважды. Впервые лондонцы стали обладателями трофея в 2012 году, переиграв в финале "Баварию" на домашней арене германского клуба.

Голкипер и капитан "Баварии" Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком клуба в Лиге чемпионов в истории. Нойер в возрасте 39 лет и 174 дней превзошел достижение Лотара Маттеуса (38 лет и 353 дня). Нойер вместе с "Баварией" дважды выиграл Лигу чемпионов, Маттеус в составе мюнхенцев стал победителем Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы).

В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет с кипрским "Пафосом", "Челси" примет португальскую "Бенфику". Обе встречи состоятся 30 сентября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.