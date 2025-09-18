Разминка, в которой должен был выйти Гуменник, началась в 09:05 по пекинскому времени и закончилась в 09:40

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник пропустил первую тренировку на отборочном турнире в Пекине на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет фигуриста приземлился утром 18 сентября по пекинскому времени. Разминка, в которой должен был выйти Гуменник, началась в 09:05 по пекинскому времени (04:05 мск) и закончилась в 09:40 (04:40 мск).

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, и Гуменник.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.