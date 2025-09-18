В Международном олимпийском комитете отметили, что Израиль соблюдает Олимпийскую хартию

ТАСС, 18 сентября. Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), которое приводит портал Inside the Games со ссылкой на агентство EFE.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа.

"Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права, - говорится в заявлении. - Оба комитета соответствуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов".

В 2022 году после начала конфликта на Украине МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Позднее МОК рекомендовал допускать их к турнирам, но только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.