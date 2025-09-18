В World Aquatics будут придерживаться позиции МОК в вопросе допуска израильтян

В МОК заявили, что Израиль не нарушает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от соревнований

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) будет придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска спортсменов из Израиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Ранее эксперты комиссии ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле пришла к выводу о том, что Израиль совершил геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа.

"World Aquatics продолжает внимательно следить за развитием событий в мире. В вопросах допуска к соревнованиям мы будем и впредь руководствоваться рекомендациями МОК. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим приоритетом", - сообщили в федерации.

В МОК заявили, что Израиль не нарушает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от соревнований.