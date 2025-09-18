Данил Лысенко рассказал, что у него не возникало проблем в общении с прыгунами с Украины

Спортсмен рассчитывает, что так будет и на будущих совместных соревнованиях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко никогда не испытывал проблем в общении с соперниками с Украины и рассчитывает, что так же будет и на будущих соревнованиях. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова в интервью "Чемпионату" рассказала, что во время выступления на международных юношеских соревнованиях в 2018 году сталкивалась с недружественным отношением к себе со стороны украинских соперниц во главе с будущей олимпийской чемпионкой Ярославой Магучих.

"Последний раз я выступал на международном уровне еще в 2018 году, и тогда у меня не было никаких проблем в отношениях с ребятами с Украины, - рассказал Лысенко. - Я с ними прыгал и на юниорских, и на взрослых стартах. На юношеской Олимпиаде и мировом первенстве мы дружили с командой Украины, после соревнований вместе гуляли, и нам весело очень было, была дружная российско-украинская компания. Когда я стал выступать на взрослых стартах, то частенько пересекался с тем же Андреем Проценко. Мы с ним просто здоровались, но никакого негативного отношения к себе я не чувствовал".

"Надеюсь, что когда мы вернемся, то все будет так, как прежде", - заключил собеседник ТАСС.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах.

Лысенко 28 лет, он является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года по легкой атлетике, в его активе есть также серебро летнего ЧМ-2017.