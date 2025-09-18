Короткую программу фигуристы покажут 20 сентября

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник по результатам жеребьевки выйдет на лед под вторым номером в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Жеребьевка проводилась в соответствии с международными рейтингом - чем он выше, тем больше стартовый номер. Ранее Гуменник пропустил первую тренировку из-за позднего прилета в Пекин. Фигуриста не было и на жеребьевке.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, и Гуменник. Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября, начало - 05:00 мск.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.