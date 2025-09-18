Также статус получили 77 российских специалистов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Обладателями нейтральных статусов Международной федерации гимнастики (FIG) к настоящему времени являются 64 российских спортсмена. Об этом свидетельствуют документы FIG, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

30 спортсменов представляют художественную гимнастику, 15 - спортивную гимнастику, 12 - прыжки на батуте, 7 - спортивную аэробику. Обладателями нейтральных статусов также стали 43 белорусских спортсмена.

Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 77 российским тренерам, судьям, врачам и 45 специалистам из Белоруссии.