Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

ТАСС, 18 сентября. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Есмантовичу вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

Есмантович занимает пост президента ЦСКА с 2017 года, ранее он был генеральным директором армейцев. В период игровой карьеры он дважды становился бронзовым призером чемпионатов СССР в составе московских "Крыльев Советов". Есмантовичу присвоено звание мастера спорта СССР международного класса.