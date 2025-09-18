Организаторы будут следовать любым политическим решениям, принятым как на национальном, так и на международном уровне

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ограничений для участия израильских клубов в баскетбольной Евролиге нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Ранее эксперты комиссии ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле пришла к выводу о том, что Израиль совершил геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа.

"Несмотря на недавние заявления властей Испании, на сегодняшний день национальные или международные органы власти не ввели никаких санкций или ограничений, препятствующих участию израильских команд в международных спортивных соревнованиях, - сказали в пресс-службе. - Как и в прошлом, Евролига будет принимать превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников своих мероприятий и будет следовать любым политическим решениям, принятым как на национальном, так и на международном уровне, если таковые будут приняты".