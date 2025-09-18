Фигурист Гуменник не вышел на вторую тренировку в Пекине перед отбором на Игры

Первую тренировку спортсмен также пропустил

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не вышел на вторую тренировку на отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет фигуриста приземлился утром 18 сентября по пекинскому времени, он пропустил первую тренировку. В короткой программе Гуменник выступит под вторым номером, начало прокатов - 20 сентября в 05:00 мск.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, и Гуменник. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.